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У ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Фото: корабель ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники вивели у Чорне та Азовське моря 9 кораблів на бойове чергування. Серед них є три ракетоносії, і загальний залп може бути до 24 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних Сил України.

За даними військових станом на ранок середи, 8 листопада, всі ці ворожі кораблі-ракетоносії знаходяться в акваторії Чорного моря.

Як поінформували у ВМС, у Чорному морі зафіксовано 8 кораблів ЧФ РФ (з трьома носіями крилатих ракет "Калібр"), в Азовському морі знаходиться 1 корабель противника, і ще один - у Середземному морі.

У прес-службі Сил оборони півдня України звертають увагу, що рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий, та закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги негайно йти в укриття.

Також у повідомленні ВМС вказується кількість суден, які за добу здійснювали прохід по Керченській протоці на користь РФ: в Азовське море – 5 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додають у ВМС.

Удар по новому ракетоносію РФ у Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у тимчасово окупованому Криму в Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Затока" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель отримав значні пошкодження та, можливо, не підлягає ремонту.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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