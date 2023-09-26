У ВМС назвали кількість кораблів, які вийшли з України новим морським коридором

З початку дії тимчасового морського коридору, створеного Військово-морськими силами України, з українських портів вийшло сім суден. Більшість з них була заблокована в Україні через вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг речника військо-морських сил України Дмитра Плетенчука .

"За оновленими даними, по новому коридору вийшло сім суден. П'ять перебували тут до початку повномасштабного вторгнення. Процес триває, ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку наших територіальних вод", - заявив речник.

За словами Плетенчука, небезпеку в Чорному морі в українській акваторії зараз здебільшого складають "Шахеди", авіація та ракетне озброєння. Корабельних угрупувань противника немає, тому що ВМС можуть їх знищити.

"Ми робимо усе для того, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій ці судна перебувають в наших територіальних водах. Далі вони вже потрапляють у територіальні води Румунії, Болгарії та Турецької республіки, аж до Босфорської протоки. Це вже територіальне море країн НАТО і, відповідно, удар по цій території є ударом по цих країнах", - сказав речник.

Зернова угода

В липні 2023 року, Росія заявила про вихід з зернової угоди, та почала обстрілювати зернові порти та інфраструктуру Одеси. 10 серпня 2023 року Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Але зберігається військова загроза з боку РФ. Зазначені маршрути в першу чергу були зроблені для суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Вночі 26 вересня, в Одесі була нічна атака "Шахедами". В результаті атаки дронів було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок.