В ВМС назвали количество кораблей, вышедших из Украины по новому морскому коридору

С начала действия временного морского коридора, созданного Военно-морскими силами Украины, из украинских портов вышли семь судов. Большинство из них было заблокировано в Украине из-за вторжения РФ.

"По обновленным данным, по новому коридору вышли семь судов. Пять находились здесь до начала полномасштабного вторжения. Процесс продолжается, мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность наших территориальных вод", - заявил спикер.

По словам Плетенчука, опасность в Черном море в украинской акватории сейчас в основном представляют "Шахеды", авиация и ракетное вооружение. Корабельных группировок противника нет, потому что ВМС могут их уничтожить.

"Мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах. Далее они уже попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турецкой республики, вплоть до Босфорского пролива. Это уже территориальное море стран НАТО и, соответственно, удар по этой территории является ударом по этим странам", - сказал спикер.

Зерновое соглашение

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения и начала обстреливать зерновые порты и инфраструктуру Одессы. 10 августа 2023 Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Но сохраняется военная угроза со стороны РФ. Указанные маршруты были сделаны в первую очередь для судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ночью 26 сентября в Одессе была ночная атака "Шахедами". В результате атаки дронов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков.