ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВМС назвали количество кораблей, вышедших из Украины по новому морскому коридору

Одесса, Вторник 26 сентября 2023 17:43
UA EN RU
В ВМС назвали количество кораблей, вышедших из Украины по новому морскому коридору Фото: названо количество кораблей, вышедших из Украины новым морским коридором (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С начала действия временного морского коридора, созданного Военно-морскими силами Украины, из украинских портов вышли семь судов. Большинство из них было заблокировано в Украине из-за вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.

"По обновленным данным, по новому коридору вышли семь судов. Пять находились здесь до начала полномасштабного вторжения. Процесс продолжается, мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность наших территориальных вод", - заявил спикер.

По словам Плетенчука, опасность в Черном море в украинской акватории сейчас в основном представляют "Шахеды", авиация и ракетное вооружение. Корабельных группировок противника нет, потому что ВМС могут их уничтожить.

"Мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах. Далее они уже попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турецкой республики, вплоть до Босфорского пролива. Это уже территориальное море стран НАТО и, соответственно, удар по этой территории является ударом по этим странам", - сказал спикер.

Зерновое соглашение

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения и начала обстреливать зерновые порты и инфраструктуру Одессы. 10 августа 2023 Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Но сохраняется военная угроза со стороны РФ. Указанные маршруты были сделаны в первую очередь для судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ночью 26 сентября в Одессе была ночная атака "Шахедами". В результате атаки дронов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ВМС зерновой коридор
NEWS
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне