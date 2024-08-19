У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Станом на 06:00, 19 серпня, у Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.

Водночас зафіксовано один російський корабель в Середземному морі. Проте він не є ракетоносієм "Калібрів", тож ракетної загрози з трьох морів немає.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).