ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Понеділок 19 серпня 2024 06:32
UA EN RU
У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 19 серпня, у Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) у Telegram.

Водночас зафіксовано один російський корабель в Середземному морі. Проте він не є ракетоносієм "Калібрів", тож ракетної загрози з трьох морів немає.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У ВМС доповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 серпня, українські військові завдали по підводному російському човну "Ростов-на-Дону". Внаслідок успішної атаки України, судно затонуло у тимчасово окупованому Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни зменшили кількість авіаударів під Харковом, але просунулися у Донецькій області: карти ISW
Росіяни зменшили кількість авіаударів під Харковом, але просунулися у Донецькій області: карти ISW
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини