В ВМС доложили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

По состоянию на 06:00, 19 августа, в Черном и Азовском морях не зафиксирован ни один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, зафиксирован один российский корабль в Средиземном море. Однако он не является ракетоносителем "Калибров", поэтому ракетной угрозы из трех морей нет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).