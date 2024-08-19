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В ВМС доложили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Понедельник 19 августа 2024 06:32
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В ВМС доложили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 19 августа, в Черном и Азовском морях не зафиксирован ни один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, зафиксирован один российский корабль в Средиземном море. Однако он не является ракетоносителем "Калибров", поэтому ракетной угрозы из трех морей нет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

В ВМС доложили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Напомним, что в пятницу, 2 августа, украинские военные нанесли по подводной российской лодке "Ростов-на-Дону". В результате успешной атаки Украины, судно затонуло во временно оккупированном Севастополе.

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