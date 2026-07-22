ВМС Болгарії "виловили" у Чорному морі невідомий дрон

Болгарські ВМС під час патрулювання Чорного моря натрапили на дрейфуючий дрон зі зламаним крилом. Командування наказало ліквідувати небезпечну знахідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofia Globe .

Як повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, безпілотник виявили 21 липня приблизно за 21 морську милю на схід від міста Ахтополь. Його помітили групи протимінної оборони ВМС, які вийшли в море з порту Бургас.

Для огляду об'єкта командир тактичної групи направив турецький мінний тральщик "Акчай". Водолази встановили, що у воді дрейфує безпілотний літальний апарат зі зламаним крилом.

Під час підводного огляду боєприпасів на корпусі не виявили. Водночас військові не виключили, що всередині можуть перебувати вибухові речовини, тому ухвалили рішення знищити безпілотник.

Поки тривала операція, болгарський мінний тральщик "Струма" та румунський мінний тральщик "Думітреску" патрулювали район і відводили цивільні судна. Крім того, кораблі, що перебували поблизу, отримали попередження про потенційну небезпеку.

Після доповіді водолазів командувач групи протимінної оборони ВМС Болгарія капітан Петар Димитров надав дозвіл на знищення об'єкта. Операція завершилася успішно.