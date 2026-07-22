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ВМС Болгарии "выловили" в Черном море неизвестный дрон

20:57 22.07.2026 Ср
2 мин
К операции по уничтожению дрона были привлечены корабли сразу трех стран
aimg Мария Науменко
ВМС Болгарии "выловили" в Черном море неизвестный дрон Фото: иллюстративное изображение морского судна (Getty Images)
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Болгарские ВМС во время патрулирования Черного моря наткнулись на дрейфующий дрон со сломанным крылом. Командование приказало ликвидировать опасную находку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.

Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, беспилотник обнаружили 21 июля примерно в 21 морской миле к востоку от города Ахтополь. Его заметили группы противоминной обороны ВМС, вышедшие в море из порта Бургас.

Для осмотра объекта командир тактической группы направил турецкий минный тральщик "Акчай". Водолазы установили, что в воде дрейфует беспилотный летательный аппарат со сломанным крылом.

Во время подводного досмотра боеприпасов на корпусе не обнаружили. В то же время, военные не исключили, что внутри могут находиться взрывчатые вещества, поэтому приняли решение уничтожить беспилотник.

Пока шла операция, болгарский минный тральщик "Струма" и румынский минный тральщик "Думитреску" патрулировали район и отводили гражданские суда. Кроме того, находившиеся поблизости корабли получили предупреждение о потенциальной опасности.

После доклада водолазов командующий группой противоминной обороны ВМС Болгария капитан Петар Димитров предоставил разрешение на уничтожение объекта. Операция завершилась успешно.

Это уже не первый подобный случай в Черном море. Накануне на побережье Турции обнаружили поврежденный беспилотник со взрывчаткой внутри.

После осмотра саперы уничтожили его контролируемым подрывом. Визуально дрон походил на российский беспилотник "Гербера", однако его происхождение официально не подтвердили.

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