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На узбережжі Туреччини знайшли дрон з маркуванням "Ы"

17:39 20.07.2026 Пн
1 хв
Апарат зовні нагадує один із російських безпілотників
aimg Марія Науменко
На узбережжі Туреччини знайшли дрон з маркуванням "Ы" Фото: російський дрон "Гербера" (Getty Images)
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На узбережжі Туреччини виявили пошкоджений дрон з маркуванням "Ы". Під час огляду всередині знайшли вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство IHA.

Безпілотник винесло на берег між пляжами Арнавуткьой-Карабурун і Чаталджа-Орманлі. Підозрілий об'єкт помітили місцеві жителі та повідомили про нього владі.

На місце прибули підрозділи берегової охорони Мармари та Босфору, а також військові сапери. Попередньо вони дійшли висновку, що знайдений апарат є уламками дрона-камікадзе, який розбився під час падіння.

Під час огляду сапери виявили на безпілотнику вибухову речовину. Після цього територію оточили, а дрон контрольовано знищили.

На узбережжі Туреччини знайшли дрон з маркуванням &quot;Ы&quot;Фото: знайдений на узбережжі Туреччини дрон з маркуванням "Ы" (скриншот)

На оприлюднених кадрах видно, що на корпусі безпілотника є маркування "Ы".

Крім того, зовні апарат нагадує російський безпілотник "Гербера", який РФ використовує як приманку для систем протиповітряної оборони, розвідувальний або ударний дрон.

Водночас офіційно походження знайденого безпілотника поки не підтверджене.

Нагадаємо, у червні на одному з турецьких пляжів уже знаходили невідомий безпілотник, який винесло морем на берег. Після огляду його відправили до Анкари на експертизу.

За попередніми оцінками, безпілотник міг бути російського походження.

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