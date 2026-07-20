На узбережжі Туреччини знайшли дрон з маркуванням "Ы"

На узбережжі Туреччини виявили пошкоджений дрон з маркуванням "Ы". Під час огляду всередині знайшли вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство IHA .

Безпілотник винесло на берег між пляжами Арнавуткьой-Карабурун і Чаталджа-Орманлі. Підозрілий об'єкт помітили місцеві жителі та повідомили про нього владі.

На місце прибули підрозділи берегової охорони Мармари та Босфору, а також військові сапери. Попередньо вони дійшли висновку, що знайдений апарат є уламками дрона-камікадзе, який розбився під час падіння.

Під час огляду сапери виявили на безпілотнику вибухову речовину. Після цього територію оточили, а дрон контрольовано знищили.

Фото: знайдений на узбережжі Туреччини дрон з маркуванням "Ы" (скриншот)

На оприлюднених кадрах видно, що на корпусі безпілотника є маркування "Ы".

Крім того, зовні апарат нагадує російський безпілотник "Гербера", який РФ використовує як приманку для систем протиповітряної оборони, розвідувальний або ударний дрон.

Водночас офіційно походження знайденого безпілотника поки не підтверджене.