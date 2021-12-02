Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания власти, - Newsweek

Вмешательство украинского правительства в распределение целевого "зеленого" кредита от ЕС поставило под сомнение обещания власти в Глазго (Шотландия) достичь климатической нейтральности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Newsweek.
"В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.
Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.
Newsweek прогнозирует Украине тяжёлые судебные процессы, сопряженные с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.