Втручання України в "зелений" кредит від ЄС нівелює обіцянки влади, - Newsweek

Втручання українського уряду в розподіл цільового "зеленого" кредиту від ЄС поставило під сумнів обіцянки влади в Глазго (Шотландія) досягти кліматичної нейтральності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Newsweek.

"У поєднанні з глобальною енергетичною кризою здається, що кліматичні цілі, поставлені Києвом кілька тижнів тому в Глазго, практично недосяжні", - йдеться у статті американського видання.

Сумнівне з точки зору закону блокування виплат однієї з тисяч компаній відлякує інвесторів від України, йдеться в статті.

Newsweek прогнозує Україні важкі судові процеси, пов'язані зі втратою довіри іноземних банків та фондів до країни.