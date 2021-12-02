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Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания власти, - Newsweek

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 11:53
Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания власти, - Newsweek Фото: "ДТЭК ВИЭ" (reform.energy)
Автор: Наталия Гурковская

Вмешательство украинского правительства в распределение целевого "зеленого" кредита от ЕС поставило под сомнение обещания власти в Глазго (Шотландия) достичь климатической нейтральности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Newsweek.

"В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.

Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.

Newsweek прогнозирует Украине тяжёлые судебные процессы, сопряженные с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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