Втручання України в "зелений" кредит від ЄС нівелює обіцянки влади, - Newsweek
Втручання українського уряду в розподіл цільового "зеленого" кредиту від ЄС поставило під сумнів обіцянки влади в Глазго (Шотландія) досягти кліматичної нейтральності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Newsweek.
"У поєднанні з глобальною енергетичною кризою здається, що кліматичні цілі, поставлені Києвом кілька тижнів тому в Глазго, практично недосяжні", - йдеться у статті американського видання.
Сумнівне з точки зору закону блокування виплат однієї з тисяч компаній відлякує інвесторів від України, йдеться в статті.
Newsweek прогнозує Україні важкі судові процеси, пов'язані зі втратою довіри іноземних банків та фондів до країни.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.