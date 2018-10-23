Вмешательство России в выборы США было неэффективным, - советник Трампа

Фото: Джон Болтон (kremlin.ru)

Болтон заявил, что серьезного влияния на выборы в США вмешательство со Стороны России не дали

Вмешательство Российской Федерации (РФ) в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году не смогло повлиять на результат выборов. Об этом сказал советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Москву, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В то же время, подчеркнул Болтон, это нанесло ущерб отношениям России и США.

"Я подчеркнул российским коллегам сегодня, что я не считаю, что они достигли чего-то в плане вмешательства в выборы 2016 года, или имели какое-то влияние на них. Однако, это посеяло чрезвычайное недоверие к России и это является основной преградой в достижении договоренностей по вопросам, в которых наши национальные интересы могут совпадать", - сказал Болтон.

Напомним, недавно Bloomberg написал, что РФ осуществляет вмешательство в выборы в США в социальных сетях через механизмы, созданные американскими стартапами.

На прошлой неделе руководство Twitter распространило информацию об архиве из нескольких тысяч аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.