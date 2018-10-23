Втручання Росії у вибори США було неефективним, - радник Трампа

Фото: Джон Болтон (kremlin.ru)

Болтон заявив, що серйозного впливу на вибори у США втручання з Боку Росії не дали

Втручання Російської Федерації (РФ) у президентські вибори в Сполучених Штатах в 2016 році не змогло вплинути на результат виборів. Про це сказав радник президента Дональда Трампа з національної безпеки США Джон Болтон під час візиту у Москву, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

В той же час, підкреслив Болтон, це завдало шкоди відносинам Росії та США.

"Я наголосив російським колегам сьогодні, що я не вважаю, що вони досягли чогось в плані втручання до виборів 2016 року, або мали якийсь вплив на них. Однак, це посіяло надзвичайну недовіру до Росії і це є основною перепоною в досягненні домовленостей з питань, з яких наші національні інтереси можуть співпадати", - сказав Болтон.

Нагадаємо, нещодавно Вloomberg написав, що РФ здійснює втручання у вибори в США в соціальних мережах через механізми, створені американськими стартапами.

Минулого тижня керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з декількох тисяч акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.