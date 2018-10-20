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РФ втручається в американські вибори в соцмережах через механізми, створені стартапами в США

Новини » Політика    20.10.2018 - 16:52
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мова, зокрема, йде про стартапі IFTTT Inc

Російська Федерація (РФ) здійснює втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки (США) в соціальних мережах через механізми, створені стартапами в США. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Мова, зокрема, йде про стартапі IFTTT Inc., який зробив можливим одночасне поширення однакових повідомлень в декількох соцмережах.

"Дані, оприлюднені на цьому тижні керівництвом Twitter, показали, що сотні акаунтів, ймовірно, пов'язаних з Росією, діяли через механізми IFTTT Inc.", - повідомляє агентство.

Згідно з інформацією видання, подібні дії в основному відносяться до 2017 року, а також до першій половині 2018 року і, ймовірно, були націлені на те, щоб приховати джерело розповсюдження повідомлень, а саме - з Росії.

Також зазначається, що базується в Сан-Франциско стартап IFTTT Inc. дозволив людям з'єднувати кілька додатків і потім автоматично розміщувати контент в декількох соцмережах.

Нагадаємо, керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з декількох тисяч акаунтів, які можуть бути причетні до втручанню в американські вибори.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ввести санкції проти іноземних компаній або осіб, які втручаються в американські вибори.

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