Влучна робота. Нацгвардія знищила склад боєприпасів окупантів (відео)

Російські військові намагались накопичити боєприпаси, однак Національна Гвардія України зруйнувала їх плани й ліквідувала всі запаси.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, - написав міністр.
За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.
Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 28 жовтня, наші воїни знищили ще 660 російських терористів. З початку війни ворог втрати вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Зокрема на Таврійському напрямку вчора наші воїни взяли у полон ще 13 окупантів.
Тим часом спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України показали результати своєї роботи на фронті протягом тижня. У цей період воїни "розібрали" 19 російських танків.
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