Влучили в аеродром. Військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську

Вчора, 8 лютого, військові збройних сил України влучили в аеродром Бердянська Запорізької області, та в результаті цього знищили понад 100 російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області
"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - заявили сьогодні в Міській військовій адміністрації Бердянську.
За їх даними, цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Крім того, постраждала низка російських об'єктів. Зокрема:
Нагадаємо, вчора надвечір в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи, після чого в центрі міста спалахнула пожежа.
Раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.
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