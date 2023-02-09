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Влучили в аеродром. Військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську

Фото: військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську (t me nexta live)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 8 лютого, військові збройних сил України влучили в аеродром Бердянська Запорізької області, та в результаті цього знищили понад 100 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - заявили сьогодні в Міській військовій адміністрації Бердянську.

За їх даними, цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Крім того, постраждала низка російських об'єктів. Зокрема:

  • склад з боєприпасами;
  • склад з паливно-мастильними матеріалами;
  • радіолокаційна станція.

Нагадаємо, вчора надвечір в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи, після чого в центрі міста спалахнула пожежа.

Раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

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