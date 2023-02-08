ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Новость на русском →
Бердянськ, Середа 08 лютого 2023 21:02
У центрі Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа Фото: У центрі Бердянська пролунали вибухи та зайнялась пожежа (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бердянської міської військової адміністрації.

"У Бердянську 4 потужних вибухи в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ППО окупантів не спрацювало, а у центрі міста пожежа.

"Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу", - додали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бердянськ Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"