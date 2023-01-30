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Росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки

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Бердянськ, Понеділок 30 січня 2023 17:08
Росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки Ілюстративне фото: росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначає видання, війська РФ з початку окупації Бердянська використовують місцевий аеродром як базу для гелікоптерів. На супутникових знімках, зроблених 27 січня, можна помітити дев'ять летальних апаратів, серед яких, ймовірно, гелікоптери та один безпілотник "Форпост" (позначений зеленим на фото).

Росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімкиФото: авіація росіян на аеродромі у Бердянську (defence-ua.com)

Згідно з супутниковими знімками, росіяни намагаються перетворити аеродром на вузол оборони, там уже звели укріплення. Лінія оборони росіян складається з окопів, траншей та окремих позицій, у тому числі укриттів для техніки.

Також там звели протитанкові бетонні загородження. Станом на 27 січня вже 30% аеродрому оточено такими спорудами.

Росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімкиФото: оборонні споруди росіян довкола аеродрому (defence-ua.com)

"Швидше за все, у рашистів значно ширші плани саме на цей об'єкт, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу", - зазначають у Defense Express.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек", а також встановлювати бетонні огорожі.

Також ми писали, що ще у листопаді 2022 року окопи помітили у північній частині Криму.

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