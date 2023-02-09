Попали в аэродром. Военные ВСУ уничтожили более ста оккупантов в Бердянске

Вчера, 8 февраля, военные вооруженных сил Украины попали в аэродром Бердянска Запорожской области, и в результате уничтожили более 100 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области.

По их данным, этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Кроме того, пострадал ряд российских объектов. В частности:

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попадание в аэродром", - заявили сегодня в Городской военной администрации Бердянске.

Напомним, вчера вечером в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались взрывы, после чего в центре города вспыхнул пожар.

Ранее мы писали, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.

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