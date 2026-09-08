Влучання на рівні 23 поверху: ДСНС показала фото наслідків атаки на Київ

У Голосіївському районі влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху спричинило руйнування конструкцій без подальшого горіння.

За іншою адресою в цьому ж районі загорівся гараж - вогонь перекинувся на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр, під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з квартири 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало через пошкодження від вибухової хвилі.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня (t.me/dsns_telegram)

У Солом'янському районі в житловій п'ятиповерхівці теж були заблоковані люди - рятувальники врятували 10 осіб, ще одну людину госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС.

У Дарницькому районі загорівся гараж на території приватного будинку - пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. У Подільському районі сталася пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси. У Дніпровському районі вогнеборці продовжують гасити пожежу в гаражах.

Станом на 06:30 стало відомо про сімох постраждалих. На жаль, є інформація і про двох загиблих унаслідок ворожої атаки - КМВА висловила співчуття рідним і близьким.

Оновлено 7:35

ДСНС підтвердила загибель двох людей унаслідок нічної атаки на Київ - кількість постраждалих зросла до 10.

Фото: ДСНС опублікували кадри ліквідації наслідків обстрілів в Києві (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу: у Голосіївському та Подільському районах досі гасять пожежі в нежитлових будівлях за кількома адресами, а в Дніпровському районі вже локалізували загоряння трав'яного настилу площею 50 квадратних метрів.