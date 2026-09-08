Влучання на рівні 23 поверху: ДСНС показала фото наслідків атаки на Київ

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної атаки Росії на Київ. Постраждали попередньо шестеро людей, ще 13 вдалося врятувати з пошкоджених будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
У Голосіївському районі влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху спричинило руйнування конструкцій без подальшого горіння.
За іншою адресою в цьому ж районі загорівся гараж - вогонь перекинувся на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр, під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.
Крім того, з квартири 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало через пошкодження від вибухової хвилі.
У Солом'янському районі в житловій п'ятиповерхівці теж були заблоковані люди - рятувальники врятували 10 осіб, ще одну людину госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС.
У Дарницькому районі загорівся гараж на території приватного будинку - пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. У Подільському районі сталася пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси. У Дніпровському районі вогнеборці продовжують гасити пожежу в гаражах.
Станом на 06:30 стало відомо про сімох постраждалих. На жаль, є інформація і про двох загиблих унаслідок ворожої атаки - КМВА висловила співчуття рідним і близьким.
Оновлено 7:35
ДСНС підтвердила загибель двох людей унаслідок нічної атаки на Київ - кількість постраждалих зросла до 10.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу: у Голосіївському та Подільському районах досі гасять пожежі в нежитлових будівлях за кількома адресами, а в Дніпровському районі вже локалізували загоряння трав'яного настилу площею 50 квадратних метрів.
Наслідки цієї нічної атаки на Київ з'ясовувалися поступово. Спочатку Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу, потім заговорили й про крилаті ракети та реактивні дрони, що прямували до столиці.
Далі надійшли перші дані про влучання в будинки одразу в двох районах міста - у Солом'янському постраждали п'ятиповерховий і триповерховий житлові будинки, з'явилися перші постраждалі.
Дісталося цього разу і Київщині. Днем раніше дрони знищили сім вантажівок на Бориспільщині та Фастівщині, а також двічі влучили в один логістичний комплекс - рятувальникам довелося гасити пожежу там повторно.