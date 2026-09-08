В Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою

В ніч на вівторок, 8 вересня, в Києві пролунали вибухи через балістичну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Ще до вибухів КМВА оголосила повітряну тривогу через загрозу безпілотників і закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Невдовзі влада повідомила, що в місті активно працює ППО, і попросила залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Київ", - попередили військові.