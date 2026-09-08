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В Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою

03:32 08.09.2026 Вт
1 хв
Повітряні сили попередили про небезпеку
aimg Катерина Коваль
В Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою Фото: мешканців Києва просять залишатись в укриттях (Getty Images)
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В ніч на вівторок, 8 вересня, в Києві пролунали вибухи через балістичну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Ще до вибухів КМВА оголосила повітряну тривогу через загрозу безпілотників і закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Невдовзі влада повідомила, що в місті активно працює ППО, і попросила залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Київ", - попередили військові.

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