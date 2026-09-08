Попадание на уровне 23 этажа: ГСЧС показала фото последствий атаки на Киев

В Голосеевском районе попадание в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа повлекло за собой разрушение конструкций без дальнейшего горения.

По другому адресу в этом же районе загорелся гараж - огонь опрокинулся на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр, во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из квартиры 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, заблокированных из-за повреждений от взрывной волны.

Фото: последствия атаки РФ на Киев 8 сентября (t.me/dsns_telegram)

В Соломенском районе в жилой пятиэтажке тоже были заблокированы люди – спасатели спасли 10 человек, еще одного человека госпитализировали еще до прибытия подразделений ГСЧС.

В Дарницком районе загорелся гараж на территории частного дома - пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В Подольском районе произошел пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы. В Днепровском районе пожарные продолжают тушить пожар в гаражах.

По состоянию на 06:30 стало известно о семи пострадавших. К сожалению, есть информация и о двух погибших в результате вражеской атаки - КМВА выразила соболезнования родным и близким.