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Влучання на рівні 23 поверху: ДСНС показала фото наслідків атаки на Київ

06:43 08.09.2026 Вт
2 хв
Руйнування та пожежі сталися одразу у п'яти районах міста
aimg Катерина Коваль
Влучання на рівні 23 поверху: ДСНС показала фото наслідків атаки на Київ Фото: пожежники ліквідовують наслідки російської атаки (t.me/dsns_telegram)
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ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної атаки Росії на Київ. Постраждали попередньо шестеро людей, ще 13 вдалося врятувати з пошкоджених будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху спричинило руйнування конструкцій без подальшого горіння.

За іншою адресою в цьому ж районі загорівся гараж - вогонь перекинувся на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр, під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Крім того, з квартири 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало через пошкодження від вибухової хвилі.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня (t.me/dsns_telegram)

У Солом'янському районі в житловій п'ятиповерхівці теж були заблоковані люди - рятувальники врятували 10 осіб, ще одну людину госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС.

У Дарницькому районі загорівся гараж на території приватного будинку - пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. У Подільському районі сталася пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси. У Дніпровському районі вогнеборці продовжують гасити пожежу в гаражах.

Станом на 06:30 стало відомо про сімох постраждалих. На жаль, є інформація і про двох загиблих унаслідок ворожої атаки - КМВА висловила співчуття рідним і близьким.

Оновлено 7:35

ДСНС підтвердила загибель двох людей унаслідок нічної атаки на Київ - кількість постраждалих зросла до 10.

Фото: ДСНС опублікували кадри ліквідації наслідків обстрілів в Києві (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу: у Голосіївському та Подільському районах досі гасять пожежі в нежитлових будівлях за кількома адресами, а в Дніпровському районі вже локалізували загоряння трав'яного настилу площею 50 квадратних метрів.

Наслідки цієї нічної атаки на Київ з'ясовувалися поступово. Спочатку Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу, потім заговорили й про крилаті ракети та реактивні дрони, що прямували до столиці.

Далі надійшли перші дані про влучання в будинки одразу в двох районах міста - у Солом'янському постраждали п'ятиповерховий і триповерховий житлові будинки, з'явилися перші постраждалі.

Дісталося цього разу і Київщині. Днем раніше дрони знищили сім вантажівок на Бориспільщині та Фастівщині, а також двічі влучили в один логістичний комплекс - рятувальникам довелося гасити пожежу там повторно.

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