Попадание на уровне 23 этажа: ГСЧС показала фото последствий атаки на Киев
ГСЧС обнародовала фото последствий ночной атаки России на Киев. Пострадали предварительно шесть человек, еще 13 удалось спасти из поврежденных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В Голосеевском районе попадание в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа повлекло за собой разрушение конструкций без дальнейшего горения.
По другому адресу в этом же районе загорелся гараж - огонь опрокинулся на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр, во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.
Кроме того, из квартиры 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, заблокированных из-за повреждений от взрывной волны.
В Соломенском районе в жилой пятиэтажке тоже были заблокированы люди – спасатели спасли 10 человек, еще одного человека госпитализировали еще до прибытия подразделений ГСЧС.
В Дарницком районе загорелся гараж на территории частного дома - пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В Подольском районе произошел пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы. В Днепровском районе пожарные продолжают тушить пожар в гаражах.
По состоянию на 06:30 стало известно о семи пострадавших. К сожалению, есть информация и о двух погибших в результате вражеской атаки - КМВА выразила соболезнования родным и близким.
Последствия этой ночной атаки на Киев выяснились постепенно. Сначала Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе, затем заговорили и о крылатых ракетах и реактивных дронах, направлявшихся в столицу.
Далее поступили первые данные о попадании в дома сразу в двух районах города - в Соломенском пострадали пятиэтажные и трехэтажные жилые дома, появились первые пострадавшие.
Досталось на этот раз и в Киевской области. Днем ранее дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском и Фастовском районах, а также дважды попали в один логистический комплекс - спасателям пришлось тушить пожар там повторно.