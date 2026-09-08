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Попадание на уровне 23 этажа: ГСЧС показала фото последствий атаки на Киев

06:43 08.09.2026 Вт
2 мин
Разрушения и пожары произошли сразу в пяти районах города
aimg Екатерина Коваль
Попадание на уровне 23 этажа: ГСЧС показала фото последствий атаки на Киев Фото: пожарные ликвидируют последствия российской атаки (t.me/dsns_telegram)
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ГСЧС обнародовала фото последствий ночной атаки России на Киев. Пострадали предварительно шесть человек, еще 13 удалось спасти из поврежденных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Голосеевском районе попадание в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа повлекло за собой разрушение конструкций без дальнейшего горения.

По другому адресу в этом же районе загорелся гараж - огонь опрокинулся на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр, во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из квартиры 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, заблокированных из-за повреждений от взрывной волны.

Фото: последствия атаки РФ на Киев 8 сентября (t.me/dsns_telegram)

В Соломенском районе в жилой пятиэтажке тоже были заблокированы люди – спасатели спасли 10 человек, еще одного человека госпитализировали еще до прибытия подразделений ГСЧС.

В Дарницком районе загорелся гараж на территории частного дома - пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В Подольском районе произошел пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы. В Днепровском районе пожарные продолжают тушить пожар в гаражах.

По состоянию на 06:30 стало известно о семи пострадавших. К сожалению, есть информация и о двух погибших в результате вражеской атаки - КМВА выразила соболезнования родным и близким.

Последствия этой ночной атаки на Киев выяснились постепенно. Сначала Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе, затем заговорили и о крылатых ракетах и реактивных дронах, направлявшихся в столицу.

Далее поступили первые данные о попадании в дома сразу в двух районах города - в Соломенском пострадали пятиэтажные и трехэтажные жилые дома, появились первые пострадавшие.

Досталось на этот раз и в Киевской области. Днем ранее дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском и Фастовском районах, а также дважды попали в один логистический комплекс - спасателям пришлось тушить пожар там повторно.

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