Влучання в енергооб'єкт, збиті "шахеди" та ракета. РФ атакувала Черкаську область

В ніч на 29 березня російські окупанти знову влаштували комбінований масований удар по Україні. В Черкаській області є влучання в енергооб'єкт, також роботала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.
"Маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - розповів він.
За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули 6 "шахедів" противника над областю.
"Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", - додав голова ОВА.
Крім того, вдалося збити крилату ракету в Уманьському районі.
"У цьому випадку минулось без наслідків. Люди не постраждали", - констатував Табурець.
Нагадаємо, РФ влаштувала масштабний обстріл України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом. Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. З початку цього тижня в Харкові та області запровадили графік погодинних відключень електроенергії, повне відновлення електропостачання, ймовірно, триватиме два тижні.
Російські війська 22 березня використали близько 150 ракет і дронів. Крім того, по Запоріжжю ворог вдарив ракетами близько 20 разів. Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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