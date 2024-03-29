Влучання в енергооб'єкт, збиті "шахеди" та ракета. РФ атакувала Черкаську область

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, РФ влаштувала масштабний обстріл України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом. Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. З початку цього тижня в Харкові та області запровадили графік погодинних відключень електроенергії, повне відновлення електропостачання, ймовірно, триватиме два тижні.

Російські війська 22 березня використали близько 150 ракет і дронів. Крім того, по Запоріжжю ворог вдарив ракетами близько 20 разів. Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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