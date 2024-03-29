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Влучання в енергооб'єкт, збиті "шахеди" та ракета. РФ атакувала Черкаську область

Черкаси, П'ятниця 29 березня 2024 08:51
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Влучання в енергооб'єкт, збиті "шахеди" та ракета. РФ атакувала Черкаську область Фото: у Черкаській області після атаки РФ 29 березня є попадання в енергооб'єкт (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 29 березня російські окупанти знову влаштували комбінований масований удар по Україні. В Черкаській області є влучання в енергооб'єкт, також роботала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.

"Маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - розповів він.

Робота ППО в регіоні

За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули 6 "шахедів" противника над областю.

"Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", - додав голова ОВА.

Крім того, вдалося збити крилату ракету в Уманьському районі.

"У цьому випадку минулось без наслідків. Люди не постраждали", - констатував Табурець.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, РФ влаштувала масштабний обстріл України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом. Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. З початку цього тижня в Харкові та області запровадили графік погодинних відключень електроенергії, повне відновлення електропостачання, ймовірно, триватиме два тижні.

Російські війська 22 березня використали близько 150 ракет і дронів. Крім того, по Запоріжжю ворог вдарив ракетами близько 20 разів. Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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