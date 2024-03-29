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Попадание в энергообъект, сбитые "шахеды" и ракета. РФ атаковала Черкасскую область

Черкассы, Пятница 29 марта 2024 08:51
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Попадание в энергообъект, сбитые "шахеды" и ракета. РФ атаковала Черкасскую область Фото: в Черкасской области после атаки РФ 29 марта есть попадание в энергообъект (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 29 марта российские оккупанты снова устроили комбинированный массированный удар по Украине. В Черкасской области есть попадание в энергообъект, также работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"Имеем и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - рассказал он.

Работа ПВО в регионе

По предварительной информации, силы ПВО прошли 6 "шахедов" противника над областью.

"Из-за падения обломков разрушилось нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", - добавил глава ОВА.

Кроме того, удалось сбить крылатую ракету в Уманском районе.

"В этом случае обошлось без последствий. Люди не пострадали", - констатировал Табурец.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, РФ устроила масштабный обстрел Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время. Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. С начала этой недели в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии, полное восстановление электроснабжения, вероятно, займет две недели.

Российские войска 22 марта использовали около 150 ракет и дронов. Кроме того, по Запорожью враг ударил ракетами около 20 раз. Под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности одна из ракет влетела в троллейбусс, что двигался через дамбу. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. Подробнее о повреждениях и важности ДнепроГЭСа, читайте в материале РБК-Украина.

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