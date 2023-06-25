ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влучання по багатоповерхівці в Києві: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 11:50
Влучання по багатоповерхівці в Києві: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих Фото: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих внаслідок влучання по багатоповерхівці в Києві (Павло Петров)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники виявили тіла ще двох загиблих цивільних під завалами в будинку в Соломʼянському районі.

Про це пише міський голова Києва Віталій Кличко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", - пише Кличко.

В підсумку, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих цивільних внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку.

Нічна атака на Київ 24 червня

Вночі, 24 червня, під час російських ударів, уламки ворожої ракети влучили по житловому будинку у Солом'янському районі. Внаслідок цього в будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.

У той день, як відзначили в КМВА, в повітряному просторі Києва було знищено 20 ворожих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени