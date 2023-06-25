ua ru
Вс, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Попадание по многоэтажке в Киеве: спасатели обнаружили тела еще двух погибших

Новина українською →
Воскресенье 25 июня 2023 11:50
Попадание по многоэтажке в Киеве: спасатели обнаружили тела еще двух погибших Фото: спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате попадания по многоэтажке в Киеве (Павел Петров)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под завалами в доме в Соломенском районе.

Об этом пишет городской голова Киева Виталий Кличко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме", - пишет Кличко.

В итоге, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших гражданских в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому.

Ночная атака на Киев 24 июня

Ночью, 24 июня, во время российских ударов, обломки вражеской ракеты попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

В тот день, как отметили в КМВА, в воздушном пространстве Киева было уничтожено 20 вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете
Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью