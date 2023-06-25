Попадание по многоэтажке в Киеве: спасатели обнаружили тела еще двух погибших
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под завалами в доме в Соломенском районе.
Об этом пишет городской голова Киева Виталий Кличко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме", - пишет Кличко.
В итоге, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших гражданских в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому.
Ночная атака на Киев 24 июня
Ночью, 24 июня, во время российских ударов, обломки вражеской ракеты попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.
В тот день, как отметили в КМВА, в воздушном пространстве Киева было уничтожено 20 вражеских ракет.
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