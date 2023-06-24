Жертви у Києві, знищені будинки в Дніпрі та пожежа в Харкові: наслідки ракетної атаки

Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по містах України цієї ночі. Вибухи пролунали у столиці, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі, а також у Миколаєві та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування, жертви та поранені цивільні.

Що відомо про ракетну атаку по Україні в ніч на 24 червня, читайте у матеріалі РБК-Україна .

Сигнали про загрозу повітряних атак стали масово звучати в різних областях невдовзі після опівночі.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск крилатих ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації з району акваторії Каспійського моря у РФ. Крім того, повідомлялося про загрозу атак із застосуванням ударних дронів.

Пізніше почали з'являтися дані про роботу протиповітряної оборони у низці регіонів, де також повідомлялося про звуки вибухів.

Атака на Київ

У столиці цієї ночі уламки збитої ракети потрапили у житлову висотку у Солом'янському районі. Так, за даними столичної влади, у 24-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17 та 18 поверхах. Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці у дворі.

Також стало відомо про постраждалих, а вже вранці - і про жертви.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, загинуло двоє людей - їхні тіла були виявлені на місці події.

Ще 11 людей постраждали. Трьох госпіталізовано, а решту медичну допомогу надавали на місці. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з-під завалів та 1 людину деблоковано з ліфта.

"Сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-більше) будівлі з займаннями окремими осередками по поверхах. Пожежу було локалізовано о 04.40 і ліквідовано о 06:30", - розповів чиновник.

Місце події у Києві в Солом'янському районі (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

До ліквідації наслідків було залучено 90 осіб та 22 одиниці техніки ДСНС у т. ч. два кінологічні розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС.

Пізніше в КМВА поінформували, що цієї ночі у повітряному просторі біля столиці нашої ППО було збито понад 20 ворожих ракет.

Місце події у Києві в Солом'янському районі (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Руйнування у Дніпрі

У Дніпрі також лунали вибухи цієї ночі. За словами мера міста Бориса Філатова, росіяни ціллю своєї атаки обрали саме цивільний приватний сектор.

Внаслідок цієї атаки в Дніпрі було повністю зруйновано кілька будинків.

"Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Так, постраждали 8 людей, серед них двоє дітей (хлопці 9 та 16 років). Четверо людей госпіталізовані, додав чиновник.

"Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін", - розповів він.

Крім того, у Дніпрі був "прильот" по інфраструктурному об'єкту, є руйнування.

Наслідки ворожих атак і обстрілів у Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Пожежа у Харкові

У Харкові ворожих ударів було завдано по Слобідському району міста. За попередньою інформацією, росіяни для атак використовували ракети комплексу С-300.

За словами голови Харківської ОВ Олега Синегубова, було зафіксовано попадання в газову трубу, внаслідок чого виникла пожежа.

На місці події працювали підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих не надходило.

Падіння уламків у Кропивницькому

У місці уламки збитих ППО ЗСУ ворожих ракет при падінні пошкодили декілька будинків та автомобіль. Як розповів начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович внаслідок падіння, на щастя, загиблих та травмованих немає.

Чиновник додав, що на місці працюють рятувальники. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія.

Крім того, у разі потреби громадянам запропонують тимчасове житло.

Вибухи у Кривому Розі

Вибухи також пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області на тлі повітряної тривоги.

Місцева влада поки не розкриває деталей. Дані про можливі наслідки будуть розкриті пізніше.

Повітряні удари РФ по Україні вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Напередодні у п'ятницю таких тривог було чотири протягом дня. Війська РФ запускали з акваторії Каспійського моря крилаті ракети Х-101/555 по Україні . У регіонах працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі цілі.