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Влучання по багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до трьох

Фото: влучання по багатоповерхівці в Києві (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва - зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як пише Клименко, станом на зараз відомо:

  • 3 людей загинули;
  • 8 травмовані;
  • 24 особи врятовані співробітниками ДСНС.

Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці й рятувальники. Усім врятованим надається психологічна допомога.

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - додає Клименко.

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Цієї ночі уламки російської ракети влучили по житловому будинку у Солом'янському районі. Внаслідок цього у 24-поверховій будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.

Пожежу вдалось ліквідувати близько о 6:30 ранку. До ліквідації наслідків були залучені 90 осіб й 22 одиниці техніки рятувальників.

Згідно з даними КМВА, цієї ночі у повітряному просторі біля столиці нашої ППО було збито понад 20 ворожих ракет.

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