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Попадание по многоэтажке в Киеве: количество жертв возросло до трех

Фото: попадание по многоэтажке в Киеве (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому в Соломенском районе Киева - возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как пишет Клименко, по состоянию на данный момент известно:

  • 3 человека погибли;
  • 8 травмированы;
  • 24 человека спасены сотрудниками ГСЧС.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранители и спасатели. Всем спасенным оказывается психологическая помощь.

"Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ждут обращений относительно без вести пропавших лиц. Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации", - добавляет Клименко.

Ночная атака на Киев

Этой ночью обломки российской ракеты попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

Пожар удалось ликвидировать около 6:30 утра. К ликвидации последствий были привлечены 90 человек и 22 единицы спасателей техники.

Согласно данным КМВА, этой ночью в воздушном пространстве возле столицы нашей ПВО было сбито более 20 вражеских ракет.

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