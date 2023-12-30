Влучань уникнути не вдалось. Гуменюк розповіла про нічну атаку дронів на півдні

Російські терористи продовжують тероризувати прифронтові території на півдні України. Цієї ночі, 30 грудня, ворог знову атакував Херсонську область дронами й завдав артилерійських обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об&#39;єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону. За словами Гуменюк, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була&nbsp;сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.&nbsp; &quot;Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила&quot;, - відзначила Гуменюк.&nbsp; Близько о 04:30 росіяни&nbsp;обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА &quot;Шахед&quot; над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.&nbsp;&nbsp; Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.&nbsp; Додамо, що зранку Генеральний штаб Збройних сил повідомляв про те, що вночі ворог застосував проти України 10 БпЛА типу &quot;Шахед&quot;. Нашій протиповітряній обороні вдалось &quot;приземлити&quot; 5 дронів.&nbsp; Ситуація в Херсонській області&nbsp; Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 29 грудня, росіяни здійснили 108 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено&nbsp;536 снарядів з мінометів, артилерії, &quot;Градів&quot;, танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 &quot;Shahed&quot;, а по Херсону - 24 снаряди.&nbsp; Під час обстрілу терористи поцілили:&nbsp; у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об&#39;єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. &quot;Через російську агресію 5 людей дістали поранення&quot;, - розповів Прокудін.&nbsp; Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.