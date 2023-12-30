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Влучань уникнути не вдалось. Гуменюк розповіла про нічну атаку дронів на півдні

Фото: Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи продовжують тероризувати прифронтові території на півдні України. Цієї ночі, 30 грудня, ворог знову атакував Херсонську область дронами й завдав артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось. 

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні