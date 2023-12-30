Попаданий избежать не удалось. Гуменюк рассказала о ночной атаке дронов на юге

По словам Гуменюк, во время ударов россияне применили БпЛА. Атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории - Херсонской области и попаданий избежать не удалось.

"Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал этими барражирующими снарядами. Но попадания произошли преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также есть попадания в самом Херсоне - это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала", - отметила Гуменюк.

Около 04:30 россияне обстреливали регион из артиллерии. Последствия ударов пока уточняются. В частности наши воины сбили БпЛА "Шахед" над Николаевской областью и еще две единицы над Херсонской.

Атака продолжалась почти 4 часа. Продолжительность объясняется тем, что россияне пытались обойти системы защиты и противовоздушной обороны на юге.