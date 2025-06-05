ВЛК "обмежено придатних": у Міноборони пояснили, хто може пройти медкомісію після 5 червня

Усі "обмежено придатні", які не пройшли ВЛК до сьогодні, 5 червня, будуть вважатися такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас усі ті, хто розпочали цей процес, зможуть його завершити.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо "Свобода ".

"Люди, які розпочали вже цей процес (ВЛК – ред.), вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період", - зазначив Лазуткін.

За його словами, надалі до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні", – додав речник Міністерства оборони України.

Він також зазначив, що після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби визнані близько 7% осіб.

"Ми наразі фіксуємо, що близько 7% людей визнані повністю придатними, близько 7-8% людей визначаються непридатними до служби у війську. Інші – придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах і в медичних підрозділах", – підсумував Лазуткін.