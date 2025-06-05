ВВК "ограниченно годных": в Минобороны объяснили, кто может пройти медкомиссию после 5 июня
Все "ограниченно годные", которые не прошли ВВК до сегодняшнего дня, 5 июня, будут считаться нарушившими правила воинского учета в особый период. В то же время все те, кто начали этот процесс, смогут его завершить.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Радио "Свобода".
"Люди, которые начали уже этот процесс (ВВК - ред.), они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период", - отметил Лазуткин.
По его словам, в дальнейшем к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", - добавил спикер Министерства обороны Украины.
Он также отметил, что после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе признаны около 7% лиц.
"Мы сейчас фиксируем, что около 7% людей признаны полностью годными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Остальные - пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и в медицинских подразделениях", - подытожил Лазуткин.
ВВК для "ограниченно годных"
Ранее сообщалось, что статус ограниченно годный к военной службе в Украине был отменен для упрощения системы воинского учета.
Сначала граждане со статусом "ограниченно годный" должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако из-за большого количества лиц, которые не успели пройти медицинский осмотр, этот срок продлили до 5 июня 2025 года.
Подробно о том, как "ограниченно годным" пройти ВВК и что взять с собой - читайте в материале РБК-Украина. Также мы сообщали о том, что будет, если не успеть пройти перекомиссию в указанный "дедлайн".
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