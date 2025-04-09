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ВЛК для "обмежено придатних": коли останній термін для проходження комісії

Україна, Середа 09 квітня 2025 16:49
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ВЛК для "обмежено придатних": коли останній термін для проходження комісії Фото: ВЛК для "обмежено придатних" треба пройти повторно до 5 квітня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Обмежено придатним" військовозобов'язаним українцям до 5 червня потрібно повторно пройти ВЛК. Це можна зробити кількома способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В Міноборони зауважили, що повторно проходити ВЛК необхідно лише тим, хто отримав рішення про обмежену придатність до військової служби до 4 травня 2024 року.

Як пройти ВЛК в Україні

Щоб пройти військово-лікарську комісію в Україні, військовозобов'язаним потрібно отримати направлення. Для цього є кілька способів:

  • через застосунок "Резерв+";
  • ⁠у ТЦК та СП (особисто).

Після отримання направлення необхідно пройти медичну комісію в одному з акредитованих медзакладів. Це дозволить оцінити ваш фізичний стан та визначити, чи відповідаєте ви вимогам для військової служби.

Після проходження медкомісії ви отримаєте нове рішення щодо вашої придатності до служби. Залежно від результатів комісії, вам буде присвоєно статус придатного або непридатного до військової служби.

"Крайній термін - 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте - процедура обов’язкова за законом", - наголосили в міністерстві.

Реформа ВЛК в Україні

Нагадаємо, що від 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарських комісій. Надалі висновки ВЛК про придатність чи непридатність людини до служби будуть оформлюватись у цифровому форматі.

Детальніше про те, що змінить "електронна ВЛК" для українців з 1 квітня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що РБК-Україна писало, чи можна буде отримати паперовий висновок ВЛК.

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