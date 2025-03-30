Чи можна отримати паперовий висновок ВЛК після 1 квітня: відповідь Міноборони
Військовозобов'язані зможуть отримати висновок військово-лікарської комісії у паперовому вигляді навіть після 1 квітня, коли розпочнеться новий етап реформи ВЛК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко під час телемарафону.
"Навіть після 1 квітня, якщо людина хоче отримати на руки висновок ВЛК, ми даємо таку можливість. Ми роздруковуємо фактично дзеркало цифрового висновку, і надаємо таку можливість нашим людям, це не є проблемою", - розповіла Черногоренко.
За словами заступниці міністра оборони, паперовий висновок про придатність військовозобов'язаного можна буде отримати одразу після огляду.
"Якщо це свідоцтво про хворобу для визнання непридатності до військової служби, комісія затверджує висновок з центральною або обласною ВЛК, і тоді за бажанням громадянина можна отримати висновок на папері", - додала посадовиця.
Черногоренко також підкреслила, що зараз вже налагоджена взаємодія між електронним кабінетом ВЛК, "Оберіг" і "Резерв+". Тому побачити свій статус щодо медичного огляду можна одразу у застосунку "Резерв+".
Реформа ВЛК в Україні
Нагадаємо, в Україні наразі впроваджується реформа військово-лікарських комісій (ВЛК). Черговий етап стартує з 1 квітня. Нововведення торкнуться оформлення постанови про проходження ВЛК - всі комісії будуть зобов'язані оформлювати висновки в електронному вигляді.
Як діє цей механізм:
- у Медичній інформаційній системі ЗСУ запущено електронний кабінет ВЛК, який замінює паперові висновки на онлайн-формат.
- направлення на ВЛК з реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.
- висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних миттєво відображаються в додатку "Резерв+".
- постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.
Наступним кроком цифровізації системи ВЛК стане анонімність військовозобов'язаного під час проходженні комісії. Тобто лікар не знатиме, кого оглядає. Це нововведення запрацює в листопаді 2025.
Також у Міноборони розповіли, що майбутні контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, завдяки Резерв+.
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