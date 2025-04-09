ВВК для "ограниченно годных": когда последний срок для прохождения комиссии
"Ограниченно годным" военнообязанным украинцам до 5 июня нужно повторно пройти ВВК. Это можно сделать несколькими способами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны отметили, что повторно проходить ВВК необходимо только тем, кто получил решение об ограниченной годности к военной службе до 4 мая 2024 года.
Как пройти ВВК в Украине
Чтобы пройти военно-врачебную комиссию в Украине, военнообязанным нужно получить направление. Для этого есть несколько способов:
- через приложение "Резерв+";
- в ТЦК и СП (лично).
После получения направления необходимо пройти медицинскую комиссию в одном из аккредитованных медучреждений. Это позволит оценить ваше физическое состояние и определить, соответствуете ли вы требованиям для военной службы.
После прохождения медкомиссии вы получите новое решение о вашей пригодности к службе. В зависимости от результатов комиссии, вам будет присвоен статус годного или непригодного к военной службе.
"Крайний срок - 5 июня 2025 года включительно. Не медлите - процедура обязательна по закону", - отметили в министерстве.
Реформа ВВК в Украине
Напомним, что с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет военно-врачебных комиссий. В дальнейшем выводы ВВК о пригодности или непригодности человека к службе будут оформляться в цифровом формате.
Подробнее о том, что изменит "электронная ВВК" для украинцев с 1 апреля, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что РБК-Украина писало, можно ли будет получить бумажное заключение ВВК.
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