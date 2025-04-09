ВВК для "ограниченно годных": когда последний срок для прохождения комиссии

"Ограниченно годным" военнообязанным украинцам до 5 июня нужно повторно пройти ВВК. Это можно сделать несколькими способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В Минобороны отметили, что повторно проходить ВВК необходимо только тем, кто получил решение об ограниченной годности к военной службе до 4 мая 2024 года.

Как пройти ВВК в Украине

Чтобы пройти военно-врачебную комиссию в Украине, военнообязанным нужно получить направление. Для этого есть несколько способов:

через приложение "Резерв+";

в ТЦК и СП (лично).

После получения направления необходимо пройти медицинскую комиссию в одном из аккредитованных медучреждений. Это позволит оценить ваше физическое состояние и определить, соответствуете ли вы требованиям для военной службы.

После прохождения медкомиссии вы получите новое решение о вашей пригодности к службе. В зависимости от результатов комиссии, вам будет присвоен статус годного или непригодного к военной службе.

"Крайний срок - 5 июня 2025 года включительно. Не медлите - процедура обязательна по закону", - отметили в министерстве.