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Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить "електронна ВЛК" з 1 квітня

Україна, Неділя 30 березня 2025 17:06
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Без паперів і ТЦК. Що для українців змінить "електронна ВЛК" з 1 квітня Фото: як працюватиме "електронна ВЛК" (pon.org.ua)
Автор: Каріна Левицька

З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій. Висновки про придатність чи непридатність надалі оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифровізації України Катерини Черногоренко.

"З 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Тепер після оглядів ВЛК оформлюються висновки виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ", - пояснила Черногоренко.

За її словами, оновлення дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність та не вносити це через ТЦК, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру "Оберіг".

"В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК", - зауважила заступниця глави Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації пояснила, що медичні дані будуть передаватися до Міністерства оборони, де їх оброблятимуть в анонімному форматі.

За її словами, лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби. Вона також зазначила, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.

Реформа ВЛК

Нагадаємо, ми вже писали, що в Україні впроваджується реформа Військово-лікарських комісій (ВЛК).

Новий етап стартує з 1 квітня. Нововведення здебільшого стосуються оформлення постанови про проходження ВЛК - тепер всі комісії зобов'язані оформлювати висновки в електронному вигляді.

Про ці та інші зміни, які чекатимуть на українців у квітні більш докладно можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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