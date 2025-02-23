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ВЛК для "обмежено придатних": хто з чоловіків не підлягає повторному огляду

Фото: названі категорії "обмежено придатних", які не підлягають повторному медогляду (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Особи, визнані раніше "обмежено придатними" до військової служби мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Втім, є три категорії громадян, які не підлягають повторному огляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Полтавського обласного ТЦК та СП.

Зазначимо, що в Україні  нещодавно внесли зміни в термінах та деяких умовах повторного проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" громадянами. 

Так, 15 лютого набув чинності закон, яким визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. 

Тобто, замість формулювання "підлягають повторному медичному огляду" відтепер чітко визначено "зобов'язані пройти повторний медичний огляд" та "зобов’язані самостійно звернутися".

В ТЦК зазначають, що перекомісію треба пройти до 5 червня. Однак є й винятки. Зокрема: 

  • Особи до 25 років та старші 60 років повторному огляду не підлягають.
  • Вимога повторного визначення придатності не стосується осіб з інвалідністю.

Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, що 12 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12457, яким продовжується термін проходження військово-лікарської комісії для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби. Наступного дня, 13 лютого закон підписав президент Володимир Зеленський.  

Дедлайн було продовжено, оскільки за 8 місяців дії закону повторне медичне обстеження пройшли лише 25% таких громадян, що унеможливило виконання норми закону у встановлені терміни.

Таким чином, "обмежено придатні" можуть пройти повторну ВЛК до 5 червня і не сплачуватимуть штрафи, якщо вони не встигли цього зробити до 5 лютого. Крім того, у Резерв+ запрацював електронний запис на ВЛК.

У разі недотримання вимоги, за порушення законодавства про оборону передбачена відповідальність згідно зі статтею 210-1 КУпАП - штраф становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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