ВЛК для "обмежено придатних": хто з чоловіків не підлягає повторному огляду

Зазначимо, що в Україні нещодавно внесли зміни в термінах та деяких умовах повторного проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" громадянами.

Так, 15 лютого набув чинності закон, яким визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Тобто, замість формулювання "підлягають повторному медичному огляду" відтепер чітко визначено "зобов'язані пройти повторний медичний огляд" та "зобов’язані самостійно звернутися".

В ТЦК зазначають, що перекомісію треба пройти до 5 червня. Однак є й винятки. Зокрема:

Особи до 25 років та старші 60 років повторному огляду не підлягають.

повторному огляду не підлягають. Вимога повторного визначення придатності не стосується осіб з інвалідністю.

Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, що 12 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12457, яким продовжується термін проходження військово-лікарської комісії для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби. Наступного дня, 13 лютого закон підписав президент Володимир Зеленський.

Дедлайн було продовжено, оскільки за 8 місяців дії закону повторне медичне обстеження пройшли лише 25% таких громадян, що унеможливило виконання норми закону у встановлені терміни.