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ВВК для "ограниченно пригодных": кто из мужчин не подлежит повторному осмотру

Фото: названы категории "ограниченно пригодных", которые не подлежат повторному медосмотру (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Лица, признанные ранее "ограниченно пригодными" к военной службе должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Впрочем, есть три категории граждан, которые не подлежат повторному осмотру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Полтавского областного ТЦК и СП.

Отметим, что в Украине недавно внесли изменения в сроках и некоторых условиях повторного прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" гражданами.

Так, 15 февраля вступил в силу закон, которым определено, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

То есть, вместо формулировки "подлежат повторному медицинскому осмотру" отныне четко определено "обязаны пройти повторный медицинский осмотр" и "обязаны самостоятельно обратиться".

В ТЦК отмечают, что перекомиссию надо пройти до 5 июня. Однако есть и исключения. В частности:

  • Лица до 25 лет и старше 60 лет повторному осмотру не подлежат.
  • Требование повторного определения пригодности не касается лиц с инвалидностью.

Повторная ВВК для "ограниченно пригодных"

Напомним, что 12 февраля 2025 года Верховная Рада приняла законопроект №12457, которым продлевается срок прохождения военно-врачебной комиссии для граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе. На следующий день, 13 февраля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Дедлайн продлили, поскольку за 8 месяцев действия закона повторное медицинское обследование прошли лишь 25% таких граждан, это сделало невозможным выполнение нормы закона в установленные сроки.

Таким образом, "ограниченно пригодные" могут пройти повторную ВВК до 5 июня и не будут платить штрафы, если они не успели этого сделать до 5 февраля. Кроме того, в Резерв+ заработала электронная запись на ВВК.

В случае несоблюдения требования, за нарушение законодательства об обороне предусмотрена ответственность согласно статье 210-1 КУоАП - штраф составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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