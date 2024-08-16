Без ВЛК і разом з паспортом. Українців вноситимуть в реєстр військовозобов'язаних з 16 років

Сьогодні, 16 серпня, Кабінет міністрів ухвалив "експериментальні" змін щодо військового обліку. Відтепер українців вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних з 16 років й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ухвалена постанова "Про реалізацію експериментального проєкта з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів" містить низку важливих аспектів, які вносять зміни до:
"Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - пише міністерство.
Також варто додати, що сьогодні уряд підтримав пропозицію щодо запуску експериментального проєкту з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Київ регулярно продовжує воєнний стан, а також мобілізацію. Востаннє це було 7 серпня. Детальніше про те, що заборонено під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.
Зокрема у травні набув чинності оновлений механізм мобілізації, відстрочки та бронювання.
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