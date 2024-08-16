Перевіряти дані військовозобов'язаних будуть по-новому: погоджено експериментальний проект

В Україні запускають експериментальний проект з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

Протягом року в Україні реалізуються експериментальний проект з перевірки даних військовозобовʼязаних. Кабмін погодив механізм його впровадження.

Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Він регулює порядок мобілізації, а також умови та вимоги бронювання, відстрочки тощо.

Після ухвалення нового закону в Україні запустили електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста у застосунку "Резерв+". Через нього українці можуть оновити персональні дані, а також отримати електронні військово-облікові документи.

Нещодавно в Україні також запустили мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Через нього можна зробити електронні рапорти і не тільки. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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