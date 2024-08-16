RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без ВЛК и вместе с паспортом. Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 августа, Кабинет министров принял "экспериментальные" изменения по военному учету. Отныне украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет и не только.

Принятое постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов" содержит ряд важных аспектов, которые вносят изменения в: 

  • воинский учет для призывников. Отныне ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается и тех, кто находится за границей; 
  • проверку документов за границей. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, в случае обращения по оформлению паспорта - будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита";
  • внесение в реестр. Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, в случае оформления паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК;
  • перечень граждан. Будет сформирован перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых необходимо внести в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

"Такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", - пишет министерство. 

Также следует добавить, что сегодня правительство поддержало предложение о запуске экспериментального проекта по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Военное положение и мобилизация

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Киев регулярно продолжает военное положение, а также мобилизацию. В последний раз это было 7 августа. Детальнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

В частности, в мае вступил в силу обновленный механизм мобилизации, отсрочки и бронирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине