Без ВЛК и вместе с паспортом. Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет

Сегодня, 16 августа, Кабинет министров принял "экспериментальные" изменения по военному учету. Отныне украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Принятое постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов" содержит ряд важных аспектов, которые вносят изменения в:
"Такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", - пишет министерство.
Также следует добавить, что сегодня правительство поддержало предложение о запуске экспериментального проекта по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.
С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Киев регулярно продолжает военное положение, а также мобилизацию. В последний раз это было 7 августа. Детальнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.
В частности, в мае вступил в силу обновленный механизм мобилизации, отсрочки и бронирования.
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