Без ВЛК и вместе с паспортом. Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет

Принятое постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов" содержит ряд важных аспектов, которые вносят изменения в:

воинский учет для призывников . Отныне ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается и тех, кто находится за границей;

. Отныне ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается и тех, кто находится за границей; проверку документов за границей . Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, в случае обращения по оформлению паспорта - будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита";

. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, в случае обращения по оформлению паспорта - будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита"; внесение в реестр . Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, в случае оформления паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК;

. Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, в случае оформления паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК; перечень граждан. Будет сформирован перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых необходимо внести в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

"Такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", - пишет министерство.

Также следует добавить, что сегодня правительство поддержало предложение о запуске экспериментального проекта по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Военное положение и мобилизация

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Киев регулярно продолжает военное положение, а также мобилизацию. В последний раз это было 7 августа. Детальнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

В частности, в мае вступил в силу обновленный механизм мобилизации, отсрочки и бронирования.