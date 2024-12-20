ВЛК без черг: Міноборони запровадить електронні направлення через "Резерв+" у 2025 році

Повідомляється, що відповідний механізм може з'явитися вже до кінця лютого 2025 року.

Таким чином, що електронні направлення на військово-лікарську комісію, а також її результати, надходитимуть до інформаційно-комунікаційної системи Міноборони, включно з реєстром "Оберіг".

На засіданні Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил безпеки й оборони, у якому взяли участь представники Міністерства оборони, МОЗ та медичних структур ЗСУ, було озвучено ключові елементи змін:

Проходження ВЛК буде можливим у будь-якому зручному медичному закладі з визначеного переліку.

Усі документи зберігатимуться в електронній формі з електронними підписами.

Функції ВЛК будуть відокремлені від ТЦК, що дозволить уникнути черг і спростить взаємодію з військовими органами.

Директор департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова зазначила, що це крок до якісної зміни функціонування ВЛК.

Її підтримав Нікіта Нікітенко, тимчасово виконуючий обов’язки держсекретаря Міноборони, який наголосив на готовності відомства повністю реалізувати реформу.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", - зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій.

Також у "Резерв+" нещодавно з'явилася функція для отримання відстрочки онлайн для окремих категорій громадян. Однак наразі вона до кінця 2024 тимчасово не працює. У чому причина - читайте у матеріалі РБК-Україна.