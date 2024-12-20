ВВК без очередей: Минобороны введет электронные направления через "Резерв+" в 2025 году

Сообщается, что соответствующий механизм может появиться уже до конца февраля 2025 года.

Таким образом, что электронные направления на военно-врачебную комиссию, а также ее результаты, будут поступать в информационно-коммуникационную систему Минобороны, включая реестр "Оберег".

На заседании Координационного центра по вопросам организации деятельности медицинских служб сил безопасности и обороны, в котором приняли участие представители Министерства обороны, Минздрава и медицинских структур ВСУ, были озвучены ключевые элементы изменений:

Прохождение ВВК будет возможным в любом удобном медицинском учреждении из определенного перечня.

Все документы будут храниться в электронной форме с электронными подписями.

Функции ВВК будут отделены от ТЦК, что позволит избежать очередей и упростит взаимодействие с военными органами.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что это шаг к качественному изменению функционирования ВВК.

Ее поддержал Никита Никитенко, временно исполняющий обязанности госсекретаря Минобороны, который отметил готовность ведомства полностью реализовать реформу.

"В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций.

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