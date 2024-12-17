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У "Резерв+" до кінця року не можна буде оформити онлайн-відстрочку: кого це стосується

Вівторок 17 грудня 2024 17:30
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У "Резерв+" до кінця року не можна буде оформити онлайн-відстрочку: кого це стосується Ілюстративне фото: у "Резерв+" до кінця року не можна буде оформити онлайн-відстрочку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Резерв+" від сьогодні не буде доступна функція онлайн-відстрочки для певної категорії українців. Це пов'язано з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у відомстві, з вівторка, 17 грудня, і орієнтовно до понеділка, 30 грудня, студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".

При цьому на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.

Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+". Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" буде відразу повідомлено.

Застосунок "Резерв+" в Україні

Весною цього року Міністерство оборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+". У застосунку військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.

Також в "Резерв+" з'явилися відстрочки від мобілізації. Проте поки вони доступні не для всіх.

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