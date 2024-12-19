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У "Резерв+" стався масштабний збій

Київ, Четвер 19 грудня 2024 11:26
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У "Резерв+" стався масштабний збій Фото: у застосунку "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У мобільному застосунку "Резерв+" стався у четвер, 19 грудня. Користувачі скаржаться на проблеми зі з'єднанням.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі зазначають, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані висвітлюється вікно про технічну проблему або ж про відсутність з'єднання.

Оновлено о 12:13

У Міністерстві оборони зазначають, що через технічний збій у "Резерв+" тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - йдеться у повідомленні.

Що таке "Резерв+"

Навесні 2024 року Міністерство оборони запустило електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через застосунок військовозобов'язані українці можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" та сформувати військово-обліковий документ. Також у "Резерв+" відображаються відстрочки та бронювання.

Електронні документи з "Резерв+" мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги.

Також у Міноборони розповідали, що у мобільному застосунку може з'явитися нова функція. Йдеться про онлайн трекінг повісток.

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